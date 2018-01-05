Son dakika... Adana'da trafik kazası: 6 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mustafa Mallı'nın (35) kullandığı 01 D 9702 plakalı otomobil, Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 NRY 84 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Mallı ile Murat Kılıç (40), Mutlu Zorlu (39), Ahmet Akın (50) Bülent Özcanlı (46) ve Mesut Hallaç (30) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'daki cinayet

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki parkta önceki gün cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi, katil zanlısı gözaltına alındı. Doğankent Mahallesi'ndeki çocuk parkında iki gün önce bıçaklanarak öldürülen kişinin kimliğinin tespiti ve katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün Suriye uyruklu Aziz El Casim (25) olduğunu belirledi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, olay anına ilişkin görüntülere ulaştı. Kayıtlardan, bir kişiyle kavga eden El Casim'in bıçaklandığı, zanlının olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Ekipler, eşkali belirlenen şüpheli Suriyeli Başar M'yi (21) gözaltına aldı. Başar M'nin ifadesinde, arkadaşının olay günü alkollü olduğunu, kendisine küfretmesi nedeniyle tartıştıklarını ve çıkan kavgada arkadaşını bıçakladığını söylediği belirtildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, parmak izi incelemesinden, maktulün 2016'da bir cinayete ve bir ay önce camiden hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Doğankent Mahallesi'ndeki çocuk parkında 3 Ocak'ta yaralı halde bulunan kişi, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kalbinden bıçaklandığı belirlenmişti.