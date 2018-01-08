Son dakika... Balıkesir Edremit Körfezi 3.5 şiddetinde deprem

Son dakika... Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 16.25’de merkez üssü Edremit Körfezi açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinde hissedildi. Yerin 13 buçuk kilometre altında meydana gelen deprem herhangi bir maddi hasara sebep olmadı.

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