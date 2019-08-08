Son dakika... Denizli'de büyük deprem
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Son dakika... Denizli'de büyük deprem

Son dakika... Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.

Arşiv.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.19' da Merkezüssü Denizli' nin Bozkurt ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi..

Twitter'da Denizli'deki deprem hakkında paylaşımlar:

- Denizli de şiddetli deprem oldu allah beterinden korusun.

- Denizli de olan deprem eşmede de baya bi hissedildi yıkılmaya ramak kalmıştı Allah korusun büyük bir felaket atlattık. Herkese geçmiş olsun. #deprem

- Denizli Merkezde evde dolabı zor tuttum. Deprem üssünden yaklaşık 30km uzaktayız.

- Ege çok sallanıyor. Denizli 6.5 büyüklüğünde deprem açıkladı kandilli.

- Denizli’de 6,5 büyüklüğünde deprem oldu. Geçmiş olsun Denizli halkı

- İstanbul'dan Denizli'ye hissettik. Geçmiş olsun#deprem

- Denizli'de 6,5 şiddetinde deprem olmuş. İnşaAllah can kaybı olmamıştır.

- Geçmiş olsun Denizli. Rabbim bütün ümmeti afetlerden korusun. Amin...

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