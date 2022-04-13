Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Deprem mi oldu? Son dakika Kandilli son depremler listesi
ÖZGÜN HABERLER

Deprem mi oldu? Son dakika: Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem mi oldu, Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi. Deprem bilgisini AFAD doğruladı. Depremin ayrıntıları AFAD'ın internet sitesinde paylaşıldı. Deprem nerede oldu? Depremin şiddeti kaç? İşte KANDİLLİ son depremler listesi...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Deprem mi oldu? AFADdan açıklama!
Deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz açıklarında saat 22.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 50.50 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
4.5 büyüklüğünde deprem

4.5 büyüklüğünde deprem

​AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Bill Gates pandemi ordusu kuruyor

Bill Gates 'pandemi ordusu' kuruyor

Üç bin kişilik ekibe yılda bir milyar dolar yatıracak.
İşgalci İsrail güçlerinden silahlı saldırı: Yine çocuk öldürdüler

Levent'te bahçe villa konforunda sağlıklı evler

Levent'te bahçe villa konforunda sağlıklı evler

​DAP Yapı sağlıklı ev konseptini İstanbul'un merkezi Levent'e getiriyor.

Ukrayna'ya ek yardım

Ukrayna'ya ek yardım

​ABD 800 milyon dolarlık silah yardımı yapacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.