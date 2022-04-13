Deprem mi oldu? Son dakika: Kandilli son depremler listesi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz açıklarında saat 22.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 50.50 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz açıklarında saat 22.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 50.50 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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