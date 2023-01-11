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Son dakika Fatih Karagümrük'te sürpriz ayrılık

VavaCars Fatih Karagümrük, deneyimli futbolcu Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. 2020-2021 sezonunda Galatasaray’dan Karagümrük’e transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı ekiple çıktığı 78 karşılaşmada, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon 13 maça çıkan Jimmy Durmaz, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Fatih Karagümrükte sürpriz ayrılık
Jimmy Durmaz

Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz ile yollarını ayırdı.

KARŞILIKLI OLARAK YOLLAR AYRILDI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Jimmy Durmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Jimmy Durmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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