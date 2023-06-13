İSKİ, konut ve iş yerlerinde

kademe kademe yüzde 15 ile yüzde 52.44 arasında değişen oranlarda zam

istedi. Konutlarda 0-12 metreküp arasındaki kademenin 14.61 TL olan birim fiyatının yüzde 14.99 zam ile 16.80 TL'ye, 13-24 metreküp arası kademenin 21.95 TL olan birim fiyatının yüzde 18.22 zam ile 25.95 TL'ye 25 metreküp ve üzerinin 21.95 TL olan birin fiyatının yüzde 52.39 zam ile 33.45 TL'ye çıkması önerildi.

En yüksek zam, iş yeri ve organize sanayi bölgeleri için yüzde 52.44 istendi