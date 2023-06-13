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İstanbul'da suya yüzde 13 zam geldi: İşte yeni zamlı tarife

İBB Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda suya zam yapıldı. Konutta birinci kademede 14,61 TL olan tarife, yaklaşık yüzde 13'lük zam ile 16,50 TL'ye yükseltildi. İSKİ'nin yeni zammına göre, 15-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatının 23.75 TL’ye, 30 ve üzeri metreküp üzere 3.kademe birim fiyatının 32.34 TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

17:29 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
İBB suya zam yaptı

İBB suya zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı oturumlarının ikinci birleşiminde İSKİ'nin olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda İSKİ'nin suya zam teklifi görüşüldü.

İSKİ yüzde 15-54 arası zam istedi

İSKİ, konut ve iş yerlerinde
kademe kademe yüzde 15 ile yüzde 52.44 arasında değişen oranlarda zam
istedi. Konutlarda 0-12 metreküp arasındaki kademenin 14.61 TL olan birim fiyatının yüzde 14.99 zam ile 16.80 TL'ye, 13-24 metreküp arası kademenin 21.95 TL olan birim fiyatının yüzde 18.22 zam ile 25.95 TL'ye 25 metreküp ve üzerinin 21.95 TL olan birin fiyatının yüzde 52.39 zam ile 33.45 TL'ye çıkması önerildi.
En yüksek zam, iş yeri ve organize sanayi bölgeleri için yüzde 52.44 istendi
.

İSKİ su zammı oy birliğiyle kabul edildi?

İSKİ'nin teklifi mecliste revize edildi. CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı yeni teklifini açıkladı. Konutlarda 0-15 metreküp arası
1. kademenin birim fiyatının 16.50 TL’ye, 15-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatının 23.75 TL’ye, 30 ve üzeri metreküp üzere 3.kademe birim fiyatının 32.34 TL'ye
çıkarılması önerildi. Zamlı tarife oy birliği ile kabul edildi.
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