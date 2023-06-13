Hurda fiyatları ne kadar? Güncel hurda fiyatları nereden takip edilir?
Güncel hurda fiyatları belirlenirken birçok faktör etkilidir ve bu nedenle sabit bir fiyattan söz edilemez. Hurda fiyatları, metal türüne, kalitesine, miktarına, pazar talebine, arz durumuna ve küresel ekonomik koşullara bağlı olarak belirlenir.
Hurdacılar ve metal üreticileri, LME' deki bu metallerin fiyatlarını takip ederek hurda malzemelerin değerini belirlemekte ve hurda fiyatlarını bu referanslar üzerinden şekillendirmektedirler. Bu nedenle, LME' deki metallerin fiyat hareketleri hurdacılar ve hurda ticaretiyle ilgilenen diğer kişiler için önemli bir bilgi kaynağıdır.
Aynı şekilde bireysel olarak hurda satarken güncel hurda fiyatlarını, Londra Metal Borsası, güvenilir hurda alım-satım platformları, fabrikaların yurtiçi hurda alım fiyatları veya Mertsan Hurda gibi sektördeki saygın hurdacılar takip edilebilir.
Hurda demir fiyatları, genel anlamda demir cevheri fiyatlarına, dünya çelik endüstrisindeki gelişmelere, ekonomik faktörlere ve enerji maliyetlerine bağlı olarak hareket etmektedir. Listede belirtilen hurda demirin kilosu bu faktörler ile 12.06.2023 tarihi itibarıyla ortalama olarak derlenmiştir.
DKP Hurda Demir 8,90 TL
EKSTRA Hurda Demir 8,40 TL
Bonus Hurda Demir 8,35 TL
1. Grup Hurda Demir 8,30 TL
2. Grup Hurda Demir 8,25 TL
Demir Talaşı 8,00 TL
Toplama Hurda Demir 8,20 TL
Pik Hurda Demir 8,20 TL
Hurda bakır fiyatları, hurdacılık sektörünün en popüler konusudur. Hurda bakır, bakır üretimi ve kullanımı için önemli bir kaynaktır. Bakırın kilosu, diğer hurda fiyatlarında olduğu gibi arz-talep dengesi, ekonomik faktörler ve küresel bakır stokları başta olmak üzere pek çok faktörün birleşimi ile belirlenir. Ayrıca Mertsan Hurda gibi sektörde yüksek pazarlık gücüne sahip hurdacılar bakırın kg fiyatına genellikle daha yüksek ödeme yapabilirler.
Soyma Bakır Fiyatı 190,00 TL
Hurda Lama Bakır 190,00 TL
Antigron Bakır Hurdası 190,00 TL
Ttr Bakır Hurdası 190,00 TL
Külçe Bakır Hurdası 178,00 TL
Kırkambar Bakır Fiyatı 173,00 TL
Bakır Talaşı Fiyatı 168,00 TL
Hurda Alüminyum Fiyatları
Alüminyumun kilosu da en çok araştırılan hurda fiyatlarından biridir. Bölgeye ve hurdacı firmalarının maliyetlerine göre farklılık gösteren hurda alüminyum fiyatları 12.06.2023 tarihi itibarıyla ortalama olarak aşağıdaki gibidir.
Tel Alüminyum Hurdası 53,00 TL
Araiş Levha Alüminyum Hurdası 47,00 TL
Ofset Matbaa Kalıbı 48,00 TL
Boyasız Profil Alüminyum 41,00 TL
Alüminyum Jant Hurdası 52,00 TL
Alüminyum Folyo Hurdası 42,00 TL
Boyalı Levha Alüminyum 38,00 TL
Tas Tabak Alüminyum 37,00 TL
Çatı Alüminyumu 47,00 TL
Sert Alüminyum Hurdası 37,00 TL
Kutu Alüminyum Hurdası 25,00 TL
Alüminyum Talaş Fiyatı 20,00 TL
Alüminyum Klima Radyatörü 90,00 TL
Hurda Krom Fiyatları
12.06.2023 tarihi itibarıyla ortalama hurda krom fiyatları;
316 Kalite Krom Hurdası 38,00 TL
304 Kalite Krom Hurdası 27,00 TL
430 Kalite Krom Hurdası 12,00 TL
Hurda Kablo Fiyatları
12.06.2023 tarihi itibarıyla ortalama hurda kablo fiyatları;
Karışık Kablo Hurdası 62,00 TL
Antigron Kablo 68,00 TL
Ttr Kablo 68,00 TL
Enerji & Tesisat Kablosu 105,00 TL
Ptt Kablo İçi 145,00 TL
Ptt Kablo İçi Yağlı 120,00 TL
12.06.2023 tarihi itibarıyla ortalama hurda sarı fiyatları;
Araiş MS-70 140,00 TL
Araiş Ms-64 135,00 TL
Fermuar Talaşı 130,00 TL
Çubuk Talaşı Ms-58 115,00 TL
Sarı Külçe Ms-58 120,00 TL
Kırkambar Sarı 110,00 TL
Oto Radyatör Hurdası 107,00 TL
Su Saati Hurdası 95,00 TL
12.06.2023 tarihi itibarıyla ortalama hurda kurşun fiyatları;
Hurda Kurşun Fiyatı ( Levha ) 42,00 TL
Kurşun Çatı, Minare Söküm 41,00 TL
Kurşun Boru Hurdası 41,00 TL
Hurda Çinko Fiyatları
12.06.2023 tarihi itibarıyla ortalama hurda çinko fiyatları;
Hurda Çinko Fiyatı ( Levha ) 40,00 TL
Külçe Çinko Fiyatı 39,00 TL