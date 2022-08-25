İbrahim Tatlıses kaza mı yaptı? İşte İbrahim Tatlıses'in kaza görüntüsü

Bodrum'dan gelen son dakika haberine göre İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi. İbrahim Tatlıses’in geçirdiği kaza sonrası günden bir anda değişti. Türkcü İbrahim Tatlıses sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüsü bir kamyonetle çarpıştı. İbrahim Tatlıses'in aracı ve kamyonet uçuruma yuvarlandı.

İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl?

Kazadan sonra çarpışan kamyon ile İbrahim Tatlıses’in aracında yangın meydana geldi. Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu. Kazada yaralanan toplam 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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İdo Tatlıses

İbrahim Tatlıses'in aracında kim vardı?

İbrahim Tatlıses'in oğlu İDO ise kazanın tanığı oldu. İdo öndeki araçta olduğundan kazada yaralanmadı.

İbrahim Tatlıses kaza sonrası ne konuştu?

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık olduğu öğrenildi. İbrahim Tatlıses, ekiplere “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” diye konuştu.