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Son dakika... İspanya'nın Madrid şehrinde patlama

Son dakika... İspanya'nın Madrid şehrinde patlama meydana geldiği son dakika haberleri arasında. İspanya, Madrid'in merkezinde Virgen de la Paloma cemaatinin bulunduğu bir binada, öğleden sonra saat üç civarında nedeni bilinmeyen büyük bir patlamayla sarsıldı. Şiddetli patlama sonucu çevredeki binalarda hasarlar meydana geldi. İşte son dakika gelişmeleri.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika.

Son dakika.

Son dakika...İspanya, Madrid'in merkezinde Virgen de la Paloma cemaatinin bulunduğu bir binada, öğleden sonra saat üç civarında nedeni bilinmeyen büyük bir patlamayla sarsıldı. Güçlü patlama 98 Calle de Toledo'da bulunan binanın en üst üç katını havaya uçurdu. Şimdiye kadar herhangi bir ölüm veya yaralanma bildirilmedi. Toledo Caddesi'ndeki bu binada meydana gelen patlamadan en az 4 kat etkilendi.

Ayrıca Ep'e göre, o bölgede çalışan birinin olup olmadığını ve patlamanın nasıl meydana geldiğini görmek için videoların belirlenmesini istiyor.

İspanya Madrid'deki patlamanın meydana geldiği bina
İspanya Madrid'deki patlamanın meydana geldiği bina


Dokuz Madrid İtfaiye ekibi ve 11 Samur birlikleri bölgeye geldi. Etkilenen bina, olayın başlangıçta yanlışlıkla tespit edildiği bir huzurevinin bitişiğindedir. Residencial Los Nogales La Paloma'dır. Los Nogales grubunun bir sözcüsü "hiçbir sakinin veya çalışanın yaralanmadığını" bildirdi. "Tüm sakinleri sokağın karşısındaki otele tahliye ediyorlar" diye ekledi.



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