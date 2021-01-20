Son dakika... İspanya'nın Madrid şehrinde patlama

Son dakika...İspanya, Madrid'in merkezinde Virgen de la Paloma cemaatinin bulunduğu bir binada, öğleden sonra saat üç civarında nedeni bilinmeyen büyük bir patlamayla sarsıldı. Güçlü patlama 98 Calle de Toledo'da bulunan binanın en üst üç katını havaya uçurdu. Şimdiye kadar herhangi bir ölüm veya yaralanma bildirilmedi. Toledo Caddesi'ndeki bu binada meydana gelen patlamadan en az 4 kat etkilendi.

Ayrıca Ep'e göre, o bölgede çalışan birinin olup olmadığını ve patlamanın nasıl meydana geldiğini görmek için videoların belirlenmesini istiyor.





Dokuz Madrid İtfaiye ekibi ve 11 Samur birlikleri bölgeye geldi. Etkilenen bina, olayın başlangıçta yanlışlıkla tespit edildiği bir huzurevinin bitişiğindedir. Residencial Los Nogales La Paloma'dır. Los Nogales grubunun bir sözcüsü "hiçbir sakinin veya çalışanın yaralanmadığını" bildirdi. "Tüm sakinleri sokağın karşısındaki otele tahliye ediyorlar" diye ekledi.

🔴 AMPLIACIÓN | Así ha quedado el edificio del centro de Madrid donde ha tenido lugar la explosión. Media docena de ambulancias ya está en el lugar. Vídeo de @LoloViejo pic.twitter.com/TAoItqYhTH — EL PAÍS (@el_pais) January 20, 2021





La explosión en la calle Toledo se ha producido al lado de una residencia de la tercera edad pic.twitter.com/ThqsSl8xvu — El HuffPost (@ElHuffPost) January 20, 2021



