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Kocaeli'de turistleri taşıyan minibüs devrildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Kuveyt uyruklu turistleri taşıyan tur minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hafif yaralandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada 14 turisti taşıyan tur minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. İşte detaylar.
17:45 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Son dakika Kocaeli haberleri

Son dakika Kocaeli haberleri

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Kuveyt uyruklu turistleri taşıyan tur minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

6 TURİST YARALANDI

Kaza, öğleden sonra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Taşkın idaresindeki 34 FTG 397 plakalı Kuveyt uyruklu 14 turisti taşıyan tur minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazayı görenler 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Hafif yaralanan minibüs sürücüsü Volkan Taşkın ile 6 turist hastanelere sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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2 saat önce
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Kocaeli'de turistleri taşıyan minibüs devrildi
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