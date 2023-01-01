Kazayı görenler 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Hafif yaralanan minibüs sürücüsü Volkan Taşkın ile 6 turist hastanelere sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.