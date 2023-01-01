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4 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu’nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından adeta can pazarı yaşandı. Yaralılardan iki tanesini sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Kazadan dolayı yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Polis ekipleri, bölgede emniyetli geçişleri sağlamak için sürücüleri önce yan yola yönlendirdi. İşte detaylar.

14:36 . 20/01/2023 Friday
Yeni Şafak
Son dakika Kocaeli haberleri

Son dakika Kocaeli haberleri

Kaza, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasından dolayı araçlar yavaşlayamayınca 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasından dolayı araçlar yavaşlayamayınca 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan en öndekinin C.Y. idaresindeki 41 GF 163 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, ikinci aracın Gökçen Gök idaresindeki 34 VS 9490 plakalı Fiat marka panelvan, üçüncü aracın A.A idaresindeki 07 YS 809 plakalı otomobil, dördüncü aracın ise O.O. idaresindeki 41 YD 507 plakalı Fiat marka panelvan olduğu öğrenildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirince olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü A.A. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ç.’yi sıkıştıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarılan 2 sıkışan vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sıkışanların haricinde otomobilde yolcu olarak bulunan H.A., M.G. ve kızı 3 yaşındaki M.G.’nin de yaralandığı tespit edildi. İki panelvanın arasında kalan otomobildeki 5 kişi de yaralandı. Otomobilin önündeki panelvanda yolcu olarak bulunan A.G. ile arkadan çarpan panelvandaki sürücü O.O’nun da yaralı olduğu tespit edildi. Toplam 7 yaralı, sağlık ekiplerince çevre ambulanslara kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kazadan dolayı yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Polis ekipleri, bölgede emniyetli geçişleri sağlamak için sürücüleri önce yan yola yönlendirdi. Ardından kazanın meydana geldiği yolda da trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazalı araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN KAZA OLDU

Kazayı anlatan 34 VS 9490 plakalı panelvan sürücüsü Gökçen Gök, “Burada trafik yoğunluğu vardı. Önümdeki araç da durdu, hepimiz durduk. Toplam 4 araç kazaya karıştı. Benim önümde de beyaz araç vardı” dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza sonrası durum dron ile havadan da görüntülendi.



#Kocaeli
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#Dumlupınar
#D-100 Karayolu
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4 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı
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