Olay bugün öğle saatlerinde Datça karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ACJ 595 plakalı Ö.B. idaresindeki açık kasa kamyonet, Marmaris ilçesi istikametinden Datça ilçesi istikametine doğru ilerlediği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşı tarafından seyir halindeki turistleri taşıyan 48 S 1545 plakalı minibüse çarparak durabildi.

112 acil ihbar hattını arayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda trafik ekibi ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.B., K.B., P.B. hafif yaralı olarak devlet hastanesinde, kırsal mahalleri gezmek için minibüsle geziye çıkan ve kaza yapan İngiliz vatandaşları M.R.N, R.M ve S.M özel hastanelerde tedavi gördükleri öğrenildi.