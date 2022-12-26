Son dakika Muğla haberleri: Minibüs yoldan çıkarak işyeri duvarına çarptı: 6 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçerek bir iş yerinin duvarına çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı.
YARARILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücü ve minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.