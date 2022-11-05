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Son dakika Muğla’da deprem mi oldu?

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15:20 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 15.20'de meydana gelen sarsıntının, 6,9 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Muğla’da deprem mi oldu?
Deprem

Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşanan depremin ardından Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Datça'ya uzaklığı 61,27 kilometre olarak belirlendi.

HASAR OLMADI

Son belirlemelere göre olayda herhangi bir hasar ve can kaybı tespit edilmedi.
Aracını yolunortasına bırakıp gitti

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ortasına bırakıp gitti

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