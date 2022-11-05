Son dakika Muğla’da deprem mi oldu?

Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yaşanan depremin ardından Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Datça'ya uzaklığı 61,27 kilometre olarak belirlendi.
HASAR OLMADI
Son belirlemelere göre olayda herhangi bir hasar ve can kaybı tespit edilmedi.
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [61.27 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-11-05
Saat:15:20:55 TSİ
Enlem:36.151 N
Boylam:27.633 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/A2dpBn8U7g@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM