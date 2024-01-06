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AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olduğu öğrenildi

AK Parti'de gözler İstanbul adayına çevrildi. Yarın 12 büyükşehir ve 16 ilde adaylar açıklanacak. Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise Ankara'da açıklanacak. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ile ilgili son dakika bilgisi gündeme geldi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayının Murat Kurum olduğu öğrenildi. İşte konuya ilişkin detaylar...

22:15 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:18 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum
Murat Kurum

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın aday listesi merak ediliyorç Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağı konuşuluyordu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için karar verildiği öğrenildi.

SON DAKİKA: AK PARTİ İBB ADAYI MURAT KURUM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da kimi aday göstereceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağı 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Bu ismin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olacağı kulislere yansırken öğrenilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurum'a adaylığını tebliğ etti.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağı 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Bu ismin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olacağı kulislere yansırken edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuruma'a adaylığını tebliğ etti.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için yarın gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12’si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayını İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek toplantıda açıklayacak.

Açıklanacak isimler arasında İstanbul adayının da olması toplantıya dikkatleri daha da artırırken bu ismin kulislere yansıdığı gibi Murat Kurum olması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adaylığını Kurum’a tebliği etti.

MURAT KURUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.



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AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olduğu öğrenildi