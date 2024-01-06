"Murat Kurum nerenin, hangi bölgenin milletvekili?" sorusu yerel seçimlerde adaylardan biri olarak konuşulmasının ardından merak ediliyor. AK Parti İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yarın 28 belediye başkan adayını tanıtacak. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı olacak isim en çok merak edilenlerden biri. Murat Kurum'un AK Parti İBB adayı olarak görülmesi ise hakkındaki detayların araştırılmasına neden oldu. Murat Kurum şuanda nerenin milletvekilidir, hangi bölgede milletvekilidir? İşte AK Parti milletvekili Murat Kurum hakkında merak edilen bilgilerin ayrıntıları...