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Murat kurum aslen nereli? AK Parti Milletvekili Murat Kurum'un memleketi

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. AK Parti'nin İstanbul adayı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Murat Kurum'un AK Parti İBB adayı olarak görülmesi ise hakkındaki detayların araştırılmasına neden oldu. Murat kurum aslen nereli, Murat Kurum Konyalı mı, Ankaralı mıdır? İşte AK Parti Milletvekili Murat Kurum hakkında merak edilenler..

14:04 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum
Murat Kurum

AK Parti'nin İstanbul adayı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak. Toplantıda, 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının da açıklanması planlanıyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayları için konuşulan isimlerden biri Murat Kurum oldu. İstanbul Milletvekili olan Murat Kurum nerelidir, Konyalı mı? İşte Murat Kurum hayatı ve memleketi ile ilgili detaylar...

MURAT KURUM NERELİ, KONYALI MI, ANKARALI MI?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

2005 yılına kadar çeşitli kurumlarda görev alan Kurum, 2005-2006 yılları arasında Ankara TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman statüsünde yer aldı. 2006 yılından 2009 yılına kadar TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı'nda İstanbul-Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevini üstlenen Murat Kurum, 2009-2012 yıllarında da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda uzman olarak görev aldı.

2009 yılından bu yana TOKİ'nin ortağı niteliğindeki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini sürdüren Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır.

2009 – 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2018 – 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev aldı.

MURAT KURUM ŞUAN HANGİ GÖREVDEDİR?

14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir. Halen İstanbul Milletvekilliği görevinde bulunmaktadır.



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