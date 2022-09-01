Son dakika... Umut Bozok Trabzonspor'da! Umut Bozok kimdir?

Süper Lig 'de geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa forması altında gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'un yeni adresi resmen Trabzonspor oldu. Bordo Mavili ekip transferi resmen açıkladı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sanatını artık Trabzonspor’da icra edecek. Ailemize hoş geldin Umut Bozok!" ifadelerine yer verildi.

Umut Bozok kimdir?

Umut Bozok (d. 19 Eylül 1996), santrfor mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Metz II kulübünde başladı. Daha sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti. Championnat National'da geçirdiği 2016-17 sezonunu 31 maçta attığı 18 golle gol kralı olarak tamamlamasının ardından Ligue 2 ekibi Nîmes'e 9 Haziran 2017 tarihinde 150,000 € bonservis bedeliyle transfer oldu.

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Nîmes formasıyla ilk Ligue 2 maçına 28 Temmuz 2017'de 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Stade de Reims karşısında çıktı. Ligue 2'de geçirdiği 2017-18 sezonunu 36 maçta kaydettiği 24 golle tamamlayan Umut, aynı zamanda takımı Nîmes'in Ligue 1'e yükselmesine de katkıda bulundu.

Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonun'da 20 gol ile gol kralı olmuştur.

Millî takım kariyeri

Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını ilk olarak 28 Mart 2017'de Azerbaycan U-21 takımı karşısında giydi. 4-0 galibiyetle biten o maçta iki gol kaydetti. 18 Mart 2022 tarihinde Türkiye millî futbol takımı kadrosuna davet edildi.

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