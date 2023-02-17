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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerin bahar dönemindeki eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulunacak. Hal böyle olunca, "Üniversiteler online uzaktan eğitime mi geçecek?" sorusuna yanıt aranıyor..
Son dakika: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde hibrit eğitim sistemi uygulanacağını açıkladı.
YAZ MEVSİMİNE KADAR ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle devam edecekler." sözlerini kullanmıştı.