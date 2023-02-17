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Üniversitelerde hibrit eğitim modeli nasıl uygulanacak? YÖK'ten açıklama!

Son dakika: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yapıyor. YÖK Başkanı Özvar üniversitelerde bahar dönemi yarıyılda hibrit eğitim modelinin uygulanacağını duyurdu. Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl uygulanacak? Dersler uzaktan mı, yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...

14:29 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerin bahar dönemindeki eğitim programına ilişkin açıklamalarda bulunacak. Hal böyle olunca, "Üniversiteler online uzaktan eğitime mi geçecek?" sorusuna yanıt aranıyor..

ÜNİVERSİTELERDE BAHAR YARIYILI DÖNEMİNDE HİBRİT EĞİTİM MODELİ UYGULANACAK

Son dakika: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde hibrit eğitim sistemi uygulanacağını açıkladı.


YAZ MEVSİMİNE KADAR ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle devam edecekler." sözlerini kullanmıştı.

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#son dakika
1 saat önce
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Üniversitelerde hibrit eğitim modeli nasıl uygulanacak? YÖK'ten açıklama!
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