Son depremler
Son dakika deprem haberleri, vatandaşlar için sürekli gündemde yer alıyor. Birçok insan, yaşadıkları bölgede hissettikleri sarsıntının ardından en güncel deprem bilgilerini araştırıyor. Bu konuda, Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi resmi kurumlar, meydana gelen depremler hakkında bilgileri hızlı bir şekilde paylaşıyor. Peki, bugün en son hangi bölgede kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? İşte 19 Eylül 2023 en güncel deprem bilgileri...
19 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER
Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen büyük ve küçük boyutlu sarsıntılar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılıyor.
İşte, en son depremler:
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor.