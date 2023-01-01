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Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 19 Eylül son depremler listesi

Son depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve çevresinde günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Kahramanmaraş bölgesinden geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte, 19 Eylül 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

10:44 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Son depremler

Son depremler

Son dakika deprem haberleri, vatandaşlar için sürekli gündemde yer alıyor. Birçok insan, yaşadıkları bölgede hissettikleri sarsıntının ardından en güncel deprem bilgilerini araştırıyor. Bu konuda, Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi resmi kurumlar, meydana gelen depremler hakkında bilgileri hızlı bir şekilde paylaşıyor. Peki, bugün en son hangi bölgede kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? İşte 19 Eylül 2023 en güncel deprem bilgileri...

19 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen büyük ve küçük boyutlu sarsıntılar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılıyor.

İşte, en son depremler:

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor.



#son depremler
#kandilli
#afad
#Son dakika deprem
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