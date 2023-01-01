Son dakika deprem haberleri, vatandaşlar için sürekli gündemde yer alıyor. Birçok insan, yaşadıkları bölgede hissettikleri sarsıntının ardından en güncel deprem bilgilerini araştırıyor. Bu konuda, Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi resmi kurumlar, meydana gelen depremler hakkında bilgileri hızlı bir şekilde paylaşıyor. Peki, bugün en son hangi bölgede kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? İşte 19 Eylül 2023 en güncel deprem bilgileri...