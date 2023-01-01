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Hayat sigortalı krediler deprem yükünü hafifletti

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran ve milyonlarca insanın ekonomik zarar gördüğü depremlerde banka kredisi borcu için yapılan hayat sigortası kapsamında, afetzedelere 675 milyon liralık ödeme yapıldı. Sigorta şirketlerinin 1 milyar liralık ödeme yaptığı depremzedelerin yüzde 70’i bu sayede ekonomik sıkıntısını hafifletti.

Şuayip Alabay
04:00 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta gerçekleşen ve 11 ilde milyonlarca kişiyi etkileyen depremler ekonomik olarak da afetzedeleri derinden sarstı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) raporuna göre, depremi takip eden 3 ay içerisinde yapılan tazminat ödemelerinin yüzde 70’e yakını banka borcu bağlantılı çıktı.

İSTANBUL’UN FATURASI 7 MİLYAR LİRAYI BULUR

1 milyar liralık tazminat ödemesinin yüzde 70’inin banka kredisi borcu esnasında yapılan hayat sigortasına bağlı olarak yapılan ödemeler olduğu rapora yansıdı. 675 milyon lira ödeme yapılan afetzedeler zorunlu olarak yapılan kredi borcu kapsamındaki hayat sigortası sayesinde tazminat alarak ekonomik sıkıntısını hafifletti.

Raporda, kredi bağlantılı hayat sigortalarının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak olası İstanbul depreminin sonuçlarına da yer verildi. Buna göre olası İstanbul depreminde kredi bğlantılı poliçeler üzerinden sigorta şirketlerinin ödeyeceği tazminatın 7 milyar lirayı bulacağı tahmin edildi.

PANDEMİDE DE HAYAT KURTARDI

Bankalara olan kredi borcuna takiben yapılan zorunlu hayat sigortaları pandemi döneminde de hayat kurtardı. Raporda hastalıklardan etkilenen 30 bin vatandaş için 1,2 milyar liralık tazminat ödemesi yapıldığına dikkat çekildi. Raporda bu rakamın yüzde 80’ini de kredi bağlantılı poliçelerden karşılandığı hatırlatıldı.

Konut teminat oranı enflasyonla eşitlensin

Sigortacıların talep ettiği bir diğer konu ise konutlardaki deprem sigorta teminatlarının enflasyona eşitlenmesi oldu. Konut sigortaları ve DASK’taki zararın yüzde 95 diğer poliçe teminatlarından kazanılan gelirle tazmin edildiği rapora yansırken, tarifelerdeki limitlerin değer kaybı yaşamamak ve zarar uğramamak için enflasyona endeksli olması gerektiği vurgulandı.



#İstanbul
#Deprem
#Sigorta
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