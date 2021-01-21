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Son depremler: AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi

Son depremler... Ege Denizi'nde meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar ise depremin şiddetini, en son nerede olduğunu ve derinliğini merak ediyorlar. İşte AFAD ve Kandilli tarafından sunulan son dakika depremleri listesi.

Haber Merkezi DHA, Diğer
AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve ilçelerinden hissedilen depreme uykularında yakalanan vatandaşlardan bazıları panik ve korku içinde evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre deprem can kaybı ve yıkıma yol açmadı. Peki en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre bugün saat 02.37'de, merkez üssü Seferihisar'da açılarında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA

Seferihisar'a 21.44 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde yerin 6.91 kilometre altında meydana gelen deprem, İzmir merkez ve ilçelerinde hissedildi. Depreme uykularında kalanan vatandaşlardan bazıları, panik ve korku içerisinde evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Kandilli son depremler listesi için tıklayınız

AFAD son depremler listesi için tıklayınız

İzmir depreminde hasar gören binalarda nöbet tutan bekçilere çorba ikramı
IHA

İzmir depreminde hasar gören binalarda nöbet tutan bekçilere çorba ikramı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depreminin ardından hasar gören binalarda soğuk havada nöbet tutan bekçilere, Kamp Ateşi Türkiye Arama Kurtarma Derneği üyeleri sıcak çorba ikramında bulundu. Gece, sıfırın altında seyreden hava sıcaklığında zor şartlarda nöbet tutan 'Gece Kartalları', sıcak çorba ile ısındı.


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