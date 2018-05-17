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Son depremler: Çanakkale’de deprem

Çanakkale’de deprem meydana geldi. AFAD tarafından gelen son depremler raporlarına göre Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin saati ise 10.37 olarak açıklandı. İşte son depremler.

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Çanakkale'de 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Çanakkale'de 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son depremler haberimizde. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Çanakkale’de deprem meydana geldi. Deprem saat 10.37’de 3.3 şiddetinde gerçekleşti.

Son depremler nasıl öğrenilir?

Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden son depremler raporlarını görebilirsiniz.

Liste için tıklayınız

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 10:37'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 3.50 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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