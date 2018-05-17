Son depremler: Çanakkale’de deprem

Son depremler haberimizde. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Çanakkale’de deprem meydana geldi. Deprem saat 10.37’de 3.3 şiddetinde gerçekleşti.

Son depremler nasıl öğrenilir?

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 10:37'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 3.50 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.