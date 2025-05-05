5 Mayıs 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde meydana gelen depremler vatandaşların gündeminde. “Az önce deprem mi oldu?” sorusu sabah saatlerinden bu yana sıkça aratılıyor. İstanbul ve çevresinde hissedilen artçı sarsıntıların yanı sıra yurdun farklı noktalarında da depremler kaydedildi.
Depremlerle ilgili en güncel veriler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından anlık olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Son depremler listesi üzerinden, yaşanan sarsıntıların merkez üssü, saat bilgisi, derinliği ve büyüklüğü gibi detaylara kolaylıkla ulaşılabiliyor.
Vatandaşların güvenilir kaynaklar üzerinden gelişmeleri takip etmesi büyük önem taşıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi internet siteleri üzerinden Türkiye genelindeki son depremler listesini anlık olarak inceleyebilirsiniz.
5 MAYIS 2025 GÜNCEL DEPREMLER
5 Mayıs 2025 tarihinde saat 02:46'da Ege Denizi bölgesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
5 Mayıs 2025 tarihinde saat 00:54'te Akhisar Manisa bölgesinde 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
5 Mayıs 2025 tarihinde saat 08:24:47'de Kütahya - Simav'da 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
5 Mayıs 2025 tarihinde saat 08:22:52'de Balıkesir - Bandırma'da 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
5 Mayıs 2025 tarihinde saat 08:08:51'de Malatya - Kale'de 1.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.