Son depremler… İstanbul’da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Saat 16.37’de yerin 16 km derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.
Son depremler nasıl öğrenilir?
Türkiye'de meydana gelen son depremler raporları için Kandilli'nin sitesini inceleyebilirsiniz.
#DEPREM: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında, saat 16.37'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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#DEPREM: Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında, saat 16.37'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Marmara'da son depremler
Marmara Denizi'nde deprem yaşanıyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin Uçmakdere ve Gaziköy Mahellerinin açıklarında gerçekleşen depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde gerçekleşti.
AFAD'ın son depremler sayfasına bakıldığında Şarköy'de meydana geldiği tespit edilen depremlerin sayısı ise 14'ü buldu.
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