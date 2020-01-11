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Son depremler! İstanbul’da 4.7 şiddetinde deprem!

İstanbul’da deprem meydana geldi. Alınan son depremler raporlarına göre Marmara Denizi açıklarında 4.7 şiddetinde deprem oldu. Yerin 16 km altında meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. İşte son depremler…

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İstanbul'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

İstanbul'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son depremler… İstanbul’da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Saat 16.37’de yerin 16 km derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

Son depremler nasıl öğrenilir?

Türkiye'de meydana gelen son depremler raporları için Kandilli'nin sitesini inceleyebilirsiniz.

Son depremler için tıklayınız

Marmara'da son depremler

Marmara Denizi'nde deprem yaşanıyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin Uçmakdere ve Gaziköy Mahellerinin açıklarında gerçekleşen depremlerin en büyüğü 3 şiddetinde gerçekleşti.

AFAD'ın son depremler sayfasına bakıldığında Şarköy'de meydana geldiği tespit edilen depremlerin sayısı ise 14'ü buldu.

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