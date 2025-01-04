Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darende ilçemizde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde: