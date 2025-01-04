Malatya'nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 4 Ocak 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Darende ilçesinde saat 10.35'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
MALATYA'DA DEPREM
Depremin 10,43 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darende ilçemizde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
SON DEPREMLER
Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:
Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)
2025-01-04 10:35:33 - 4.0 - Darende (Malatya) - 10.43
2025-01-04 08:36:12 - 2.0 - Mutki (Bitlis) - 7.3