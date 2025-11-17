Balıkesir'de art arda iki deprem: Önce 3.7 sonra 4 büyüklüğünde

Arşiv.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.07’de 3.7 ve 03.32’de 4.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 03.07’de 3.7 ve 03.32’de 4.0 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. İlk deprem zeminden 7 kilometre, ikinci deprem ise 6 kilometre derinlikte meydana geldi. İlçede ve hissedildiği bölgelerde kısa süreli endişeye neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#afad
#Balıkesir
#Sındırgı
#deprem