Balıkesir'de art arda iki deprem: Önce 3.7 sonra 4 büyüklüğünde

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 03.07’de 3.7 ve 03.32’de 4.0 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. İlk deprem zeminden 7 kilometre, ikinci deprem ise 6 kilometre derinlikte meydana geldi. İlçede ve hissedildiği bölgelerde kısa süreli endişeye neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.