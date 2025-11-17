Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak ölçüldü. AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Kasım 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.32'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BALIKESİR'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
BUGÜN YAŞANAN SON DEPREMLER
Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre 17 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:
2025-11-17 08:25:08 39.20389 28.15222 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 08:24:39 39.18778 28.16556 5.45 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 08:22:21 39.20944 28.23833 8.39 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 08:15:48 39.24333 28.17444 5.57 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 08:11:25 39.07361 40.45222 8.16 ML 2.0 Merkez (Bingöl)
2025-11-17 08:09:30 39.21667 28.15389 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 08:05:34 39.21056 28.15083 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 08:01:30 39.16694 28.27583 6.24 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 07:57:41 39.23 28.14028 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 07:49:43 39.15944 28.28667 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 07:47:58 39.22194 28.17083 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 07:47:11 39.22694 28.16722 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 07:36:13 39.21222 28.18639 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 07:34:18 39.20583 28.23444 5.28 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 07:16:16 39.22917 28.17194 5.3 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 07:15:09 39.22806 28.17 7.0 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 07:14:22 37.97556 36.64528 7.0 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-11-17 07:13:57 39.22639 28.16972 5.41 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 07:02:32 39.19361 28.17 5.42 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 06:56:59 38.26111 38.86361 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-11-17 06:48:47 39.22528 28.14278 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 06:36:17 39.26083 28.9725 11.05 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-11-17 06:35:16 39.235 28.16694 5.64 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 06:26:13 39.97806 42.04528 8.53 ML 1.6 Horasan (Erzurum)
2025-11-17 06:23:01 39.2125 28.16806 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 06:16:08 39.17917 28.27917 5.95 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 06:13:05 39.24 28.15972 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 06:00:06 39.225 28.13472 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 05:56:33 39.57111 25.77611 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [26.91 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-11-17 05:47:30 39.23806 28.17222 6.37 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)