Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı 13,93 kilometre derinlikte gerçekleşti.

DEPREMDE YIKILAN BİNA OLDU MU, CAN KAYBI VAR MI?

Malatya Valisi Ersin Yazıcı deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor." diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depreme ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X platformu üzerinden şu açıklamayı yaptı: "Malatya Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

MALATYA DEPREMİ BAŞKA DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Malatya depremine ilişkin yaptığı açıklamada böyle bir depremin beklendiğini söyledi. Tüysüz, "Artçıların gelmesi mümkün. 4,5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir." ifadelerini kullandı. Okan Tüysüz X platformu üzerinden ise şu açıklamada bulundu:

Şiro Çayı Başmezra-Sahilköy civarında 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Buraya aylar önce bilimsel bir yayına referans vererek dikkat çekmiştik. 2020 Elazığ ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin kırdığı faylar arasında kalan bir parça var, o kırılmış olmalı. — Okan Tüysüz (@okangeo) January 25, 2024



