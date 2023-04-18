Son iftar ve son sahur ne zaman?
2023 Ramazan ayının son günleri idrak ediliyor. Bu sene 29 gün sürecek olan Ramazan ayı için son iftar ve son sahurun ne zaman olacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte detaylar.
SON İFTAR VE SON SAHUR NE ZAMAN?
SON İFTAR VE SON SAHUR NE ZAMAN?
2023 Ramazan ayının
son iftar
ı
20 Nisan Perşembe
günü yani arefe günü yapılacak.
Son sahur
a ise
19 Nisan Çarşamba
yani Ramazan-ı Şerif ayının 28. gecesi kalkılacak.
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
- Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
#Ramazan-ı Şerif
#Kadir Gecesi
#Arefe
#2023 Ramazan Bayramı
1 saat önce