Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı ne zaman? MEB öğretmenlik sözlü sınav tarihler

MEB 15 bin öğretmen atamasının yapılacağı sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri merak ediliyordu.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? MEB 15 bin atama takvimi ile öğretmenlik mülakat tarihleri ile ilgili detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava girecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurusunun ardından açıklanacak. Duyuru sonrası başvuruları kabul edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan farklı branşlara sahip binlerce öğretmen adayının gözü, sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yeri sorgulama ekranında olacak. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri için sonuçlar, kimlik bilgileri ile öğrenilebilecek.