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Sözlük tanımına göre 'format atmak' hangi anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm sorusu

Sözlük tanımına göre 'format atmak' hangi anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm sorusu

22:4910/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
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Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun yanıtı belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster? sorusunun yanıtı belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışması her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle takip edildi. Yarışmanın bir bölümünde sorulan soru ise akıllara takıldı. İşte Sözlük tanımına göre 'format atmak' hangi anlama gelir? sorusunun yanıtı.

Soru:
Sözlük tanımına göre 'format atmak' hangi anlama gelir?
Cevap:
A: Biçimlendirmek

A: Biçimlendirmek

B: Güncellemek

C: Kapatmak

D: Temizlemek

Sözlük tanımına göre “format atmak”, bir dijital depolama birimini (örneğin bir sabit disk ya da USB bellek) belirli bir dosya sistemiyle biçimlendirmek, yani kullanılmaya hazır hale getirmek anlamına gelir. Bu işlem genellikle içeriğin tamamen silinmesiyle birlikte yapılır.

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