Sözlük tanımına göre 'format atmak' hangi anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm sorusu

Sözlük tanımına göre “format atmak”, bir dijital depolama birimini (örneğin bir sabit disk ya da USB bellek) belirli bir dosya sistemiyle biçimlendirmek, yani kullanılmaya hazır hale getirmek anlamına gelir. Bu işlem genellikle içeriğin tamamen silinmesiyle birlikte yapılır.