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Roma deplasmanda galip geldi

İtalya Serie A 19.haftasında Spezia evinde Roma’yı konuk etti. Roma rakibini 2-0 mağlup etti. Goller dakika 45’ Stephan El Shaarawy ve 49’ Tammy Abraham’dan geldi. Jose Mourinho’nun öğrencileri 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek ligde 37 puana ulaştı ve 4. sırada yer aldı. Spezia - Roma maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna ulaşmak için haberimize bakabilirsiniz.

10:13 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Spezia 0-2 Roma

Spezia 0-2 Roma

İtalya Serie A 19. haftasında Spezia ve Roma karşı karşıya geldi. Maç Roma’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

SPEZİA - ROMA MAÇ ÖZETİ

Spezia - Roma maç özetini izlemek için

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU




#Roma
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#puan durumu
#El Shaarawy
#Jose Morinho
1 saat önce
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Roma deplasmanda galip geldi
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