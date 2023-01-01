İtalya Serie A 19.haftasında Spezia evinde Roma’yı konuk etti. Roma rakibini 2-0 mağlup etti. Goller dakika 45’ Stephan El Shaarawy ve 49’ Tammy Abraham’dan geldi. Jose Mourinho’nun öğrencileri 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek ligde 37 puana ulaştı ve 4. sırada yer aldı. Spezia - Roma maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna ulaşmak için haberimize bakabilirsiniz.
10:13 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Spezia 0-2 Roma
İtalya Serie A 19. haftasında Spezia ve Roma karşı karşıya geldi. Maç Roma’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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