Spezia 2-1 Inter
İtalya Serie A 26. haftasında Spezia ve Inter karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi ekip Spezia’nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
SPEZİA - INTER MAÇ ÖZETİ
SPEZİA - INTER MAÇ ÖZETİ
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
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27 dakika önce
7 maçtır galibiyete hasret olan Spezia Inter’e patladı: 2-1
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