Fransa Lig 1 27. haftasında Lille evinde Lyon’u konuk etti. Büyük çekişmenin yaşandığı maçta kazanan çıkmadı ve maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 46’, 61’ ve 79’ Jonathan David (3), 64’ Bradley Barcola, 83’ ve 89’ Alexandre Lacazette’den (2) geldi. Bu sonuçla Lille 46 puanla 6. sırada yer alırken Lyon 40 puanla 8. sırada yer aldı. Lille - Lyon maç özetini izlemek ve Fransa Lig 1 puan durumuna bakmak için haberimize bakabilirsiniz.