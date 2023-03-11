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7 maçtır galibiyete hasret olan Spezia Inter’e patladı: 2-1

İtalya Serie A 26. haftasında Spezia evinde Inter’i konuk etti. 7 maçtır galibiyet alamayan Spezia evinde zorlu karşılaşmadan 2-1 galip geldi. Goller dakika 55’ Daniel Maldini, 83’ Romelu Lukaku (pen.), 87’ Mbla N Zola’dan (pen.) geldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maçın 66. dakikasında Nicola Barella'nın yerine oyuna girdi. Inter bu sonuçla 2. lik koltuğu tehlikeye atarak en yakın rakibi Lazio’ya avantaj vermiş oldu. Spezia - Inter maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:20 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Spezia 2-1 Inter

Spezia 2-1 Inter

İtalya Serie A 26. haftasında Spezia ve Inter karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi ekip Spezia’nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

SPEZİA - INTER MAÇ ÖZETİ

Spezia - Inter maç özetini izlemek için

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU




#Spezia
#Inter
#İtalya Serie A
#puan durumu
#Hakan Çalhanoğlu
#Romelu Lukaku
#Maldini
27 dakika önce
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7 maçtır galibiyete hasret olan Spezia Inter’e patladı: 2-1
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