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Spor

1. Lig finali Manisa'da oynanacak

Pendikspor-Bodrumspor TFF 1. Lig Play-Off Final maçı, 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

Haber Merkezi
13:54 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Pendikspor-Bodrumspor

Pendikspor-Bodrumspor

.Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki 1. Lig play-off final müsabakasının Manisa'da oynanacağı bildirildi.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yapılan açıklamada, Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki müsabaka, 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.


Spor Toto 1. Lig play-off 2. turun rövanşında Bodrumspor, dün sahasında Eyüpspor'u 2-0 yenmişti. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen rövanş mücadelesinde avantajlı skor elde ederek turu geçen Bodrumspor, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi olmuştu.



#1. Lig
#pendikspor
#bodrumspor
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