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1. Lig'in gol makinesi Marco Paixao

Altay'ın 38 yaşındaki emektar futbolcusu Marco Paixao, 1. Lig'de yeniden gol krallığına koşuyor. Daha önce üst üste 3 kez krallık tacını takan tecrübeli futbolcu, bu sezon da Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo ile zirveyi paylaşıyor.

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Haber Merkezi DHA
1. Lig gol krallığı tablosu
Paixao, 2018 Temmuz ayından bu yana Altay forması giyiyor.

1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Marco Paixao, sezonun ilk yarısında kullandığı 5 penaltı vuruşunu da gole çevirmeyi başardı.

Ligde 3 kez üst üste gol kralı olan 38 yaşındaki Portekizli santrfor, beyaz noktadan kullandığı vuruşlarda Manisa FK (D), Altınordu (D), Gençlerbirliği, Boluspor ve son olarak Tuzlaspor (D) müsabakalarında hata yapmayarak rakip kalecileri avladı.

4. gol krallığını hedefliyor

İlk devrede 17 karşılaşmada 11 kez rakip fileleri sarsan Paixao, gol krallığı yarışında Sakaryasporlu Kasongo ile zirveyi paylaşıyor.

Siyah-beyazlı formayla 1. Lig'de 2018-19 sezonunda 29 gol, 2019-20 sezonunda 22, 2020-21 sezonunda ise 25 gol kaydeden Marco Paixao, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon yine takımını sırtlayıp 4'üncü kez gol kralı tacını takarak kendisine ait rekoru kırmayı hedefliyor.

Usta golcünün Altay'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

1. Lig gol krallığı tablosu
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