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1. Lig maçında Kurtlar Vadisi rüzgarı

Ümraniyespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u karşı karşıya getiren maçta ev sahibi ekibin futbolcuları sahaya Kurtlar Vadisi müziğiyle çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1. Lig maçında Kurtlar Vadisi rüzgarı
Çalan müzikle beraber stadyumda farklı bir hava oluştu.

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımın maçında Ümraniyespor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi ise ilginç anlar yaşandı.

Ümraniyesporlu futbolcuların seremoniye çıktığı sırada stadyum hoparlöründen Kurtlar Vadisi dizisinin jenerik müziği çalındı.

Çalan müzikle beraber sahada farklı bir hava oluşurken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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