1. Lig maçında Kurtlar Vadisi rüzgarı

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımın maçında Ümraniyespor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi ise ilginç anlar yaşandı.
Ümraniyesporlu futbolcuların seremoniye çıktığı sırada stadyum hoparlöründen Kurtlar Vadisi dizisinin jenerik müziği çalındı.
Çalan müzikle beraber sahada farklı bir hava oluşurken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ümraniye-Erzurum maçı ve Kurtlar Vadisi😀🐺@Umraniyespor @Erzurumspor pic.twitter.com/gXgQ5UG195
Ümraniye-Erzurum maçı ve Kurtlar Vadisi😀🐺@Umraniyespor @Erzurumspor pic.twitter.com/gXgQ5UG195— Hilmi Sever (@hilmisever) February 13, 2022