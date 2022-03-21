Spor 1 Lig maçında skandalın eşiğinden dönüldü VAR yoktu ama dördüncü hakem devreye girdi
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1. Lig maçında skandalın eşiğinden dönüldü: VAR yoktu ama dördüncü hakem devreye girdi

Adanaspor ile Eyüpspor arasında oynanan 1. lig maçında ilginç bir olay yaşandı. Maçın hakemi Reşat Onur Coşkunses, ev sahibi ekibin oyuncusu Bennasser'i başkasına göstermesi gereken sarı kartı göstererek ikinci kırmızı karttan oyundan attı. Bu kararın ardından saha karıştı. Devreye dördüncü hakem girdi ve kritik hatayı düzelttirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1. Lig maçında skandalın eşiğinden dönüldü: VAR yoktu ama dördüncü hakem devreye girdi
Adanaspor-Eyüpspor maçını hakem Reşat Onur Coşkunses yönetti.

Adanaspor - Eyüpspor maçının hakemi Reşat Onur Coşkunses, Evren'e göstermesi gereken sarı kartı Bennasser'e gösterdi. İtirazlar sonrasında dördüncü hakem pozisyonu orta hakeme tekrar anlattı ve skandal hatadan dönüldü.

Coşkunses, Bennasser'in sarı kartını iptal ederken oyuncuyu sahada tuttu ve kartını doğru isme gösterdi.
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