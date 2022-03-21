1. Lig maçında skandalın eşiğinden dönüldü: VAR yoktu ama dördüncü hakem devreye girdi

Adanaspor - Eyüpspor maçının hakemi Reşat Onur Coşkunses, Evren'e göstermesi gereken sarı kartı Bennasser'e gösterdi. İtirazlar sonrasında dördüncü hakem pozisyonu orta hakeme tekrar anlattı ve skandal hatadan dönüldü.
Coşkunses, Bennasser'in sarı kartını iptal ederken oyuncuyu sahada tuttu ve kartını doğru isme gösterdi.
🤔 Adanaspor - Eyüpspor maçının hakemi Reşat Onur Coşkunses, Evren'e göstermesi gereken sarı kartı Bennasser'e gösterdi.
📌 Dördüncü hakemin uyarısıyla kırmızı kart iptal edildi. #beINSPORTS pic.twitter.com/wZ5zb8kapk
🤔 Adanaspor - Eyüpspor maçının hakemi Reşat Onur Coşkunses, Evren'e göstermesi gereken sarı kartı Bennasser'e gösterdi.