1. Lig maçında skandalın eşiğinden dönüldü: VAR yoktu ama dördüncü hakem devreye girdi

Dünya

Fransa’da her iki emlakçıdan biri müşteriye ırk ayrımı yapıyor: Arap adaylar eleniyor

Fransa’da yapılan bir anket, emlakçıların yaklaşık yarısının ev sahiplerinin ayrımcı taleplerini kabul ettiğini ortaya koydu. 136 emlak ofisiyle yapılan anket çalışmasına göre, 66 emlakçı ev sahiplerinin ırk ayrımı kriteri üzerine ev kiralama taleplerini kabul etti ya da ev sahibiyle görüşecek adaylar arasından baştan “Arap ya da siyasi profildeki” adayları eleyerek ayrımcılığa dahil oldu. Diğer yandan ankete katılan her 4 ajanstan 3’ü bu tür bir ayrımcılığın hukuksuz olduğunu kabul etti.