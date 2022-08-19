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1. Lig'de haftanın dikkati çeken maçı

1. Lig’in en pahalı kadrolarına sahip iki takımı Samsunspor ile Eyüpspor, ikinci hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

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Haber Merkezi İHA
1. Ligde haftanın dikkati çeken maçı
İki ekip daha önce 6 kez birbirlerine rakip oldu.

Samsunspor, 14 milyon 330 bin euro kadro değeri ile ligin en değerli kadrosuna sahip. Eyüpspor ise 12 milyon 580 bin euro kadro değeri ile ligin ikinci en değerli takımı konumunda.

Samsunspor ve Eyüpspor daha önce 6 resmi maçta birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 2’sini Samsunspor kazanırken, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Daha önce oynanan 6 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 8 gol atma başarısı gösterdi. Eyüpspor ise Samsunspor filelerini 5 kez havalandırdı.

İki takım Samsun’da 3 maçta birbirlerine rakip oldu. Bu maçlardan 1’ini Samsunspor kazanırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

  • 20 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Ömer Turtay, Anıl Usta ve Mehmet Akıncık hakem üçlüsü yönetecek.

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