1. Lig'de jeneriklik gol

1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren iki takımın maçında Kocaelispor, 45+4. dakikada Altınordu karşısında 1-0 öne geçti.
Yeşil-siyahlı ekipte Mehmet Taş, ceza sahası dışından çektiği sert ve düzgün şutla topu filelerle buluşturdu.
Maçı anlatan spiker Ali Ferahbot, 31 yaşındaki futbolcunun şutuna 'füze' derken, sosyal medyada "Lampard Mehmet" benzetmeleri yapıldı.
İşte Mehmet Taş'ın jeneriklik o golü:
🚀 Mehmet Taş'tan Altınordu ağlarına roket! #SporTotoBirinciLig
🟢 Kocaelispor 1-0 Altınordu ⚪ pic.twitter.com/uhLyyBGcET
🚀 Mehmet Taş'tan Altınordu ağlarına roket! #SporTotoBirinciLig