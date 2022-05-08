1. Lig'de jeneriklik gol

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Bakan Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şimdiye kadar 73 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile hudut hattında incelemede bulunup, denetleme yaptı. Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şimdiye kadar 73 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.