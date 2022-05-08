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1. Lig'de jeneriklik gol

Kocaelispor forması giyen Mehmet Taş, Altınordu karşısında ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1. Ligde jeneriklik gol
Mehmet Taş'ın gol vuruşu

1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren iki takımın maçında Kocaelispor, 45+4. dakikada Altınordu karşısında 1-0 öne geçti.

Yeşil-siyahlı ekipte Mehmet Taş, ceza sahası dışından çektiği sert ve düzgün şutla topu filelerle buluşturdu.

Maçı anlatan spiker Ali Ferahbot, 31 yaşındaki futbolcunun şutuna 'füze' derken, sosyal medyada "Lampard Mehmet" benzetmeleri yapıldı.

İşte Mehmet Taş'ın jeneriklik o golü:

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