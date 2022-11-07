Arjantin'de olaylı final: 11 kırmızı kart çıktı

Dünya

Afganistan'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Badahşan çevresindeki vilayetler başta olmak üzere Tacikistan ve Pakistan'ın sınır bölgelerinde de hissedildi.