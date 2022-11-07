Arjantin'de olaylı final: 11 kırmızı kart çıktı

Arjantin Şampiyonluk Kupası Finali'nde Boca Juniors ile Racing Club karşı karşıya geldi. Gergin geçen maçta kırmızı kartlar havada uçuştu.
Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren ve uzatmalarda Racing'in skoru 2-1'e getirdiği maçta toplam 11 kırmızı kart çıktı.
Karşılaşmanın hakemi Facundo Tello, teknik direktör Hugo Ibarra ve Boca Juniors'tan 7 futbolcuya kırmızı kartını gösterirken, Racing Club'dan da 3 futbolcuyu oyundan attı.
Racing Club mücadeleyi hükmen kazandı ve Arjantin Şampiyonluk Kupası'nı müzesine götürdü.
Boca Juniors-Racing Club maçında yaşananlar: