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Arjantin'de olaylı final: 11 kırmızı kart çıktı

Boca Juniors ile Racing Club arasında oynanan kupa finalinde toplam 11 kırmızı kart çıktı. Racing Club mücadeleyi hükmen kazanarak kupayı müzesine götürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
11 kırmızı kartın çıktığı Boca Juniors-Racing Club maçında neler yaşandı?
Hakem Facundo Tello, maçta 11 kez kırmızı kartına başvurdu.

Arjantin Şampiyonluk Kupası Finali'nde Boca Juniors ile Racing Club karşı karşıya geldi. Gergin geçen maçta kırmızı kartlar havada uçuştu.

Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren ve uzatmalarda Racing'in skoru 2-1'e getirdiği maçta toplam 11 kırmızı kart çıktı.

Karşılaşmanın hakemi Facundo Tello, teknik direktör Hugo Ibarra ve Boca Juniors'tan 7 futbolcuya kırmızı kartını gösterirken, Racing Club'dan da 3 futbolcuyu oyundan attı.

Racing Club mücadeleyi hükmen kazandı ve Arjantin Şampiyonluk Kupası'nı müzesine götürdü.

Boca Juniors-Racing Club maçında yaşananlar:


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