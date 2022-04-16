12 Dev Adam Ergin Ataman'a emanet: İmzalar atıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne, Anadolu Efes'te görevini sürdüren Ergin Ataman getirildi.
Başarılı koç için düzenlenen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da katıldı.
İmza törenindeki açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
Türkoğlu: Kendisine güveniyoruz
- "Bizi hedeflediğimiz noktaya taşıyacak bir başantrenörle anlaşma kararı aldık. Sayın Ergin Ataman'ı göreve davet ettik. Bizi kırmadı. İddialı hedefleriyle aramıza katıldı. Kendisine güveniyoruz ve tam destek veriyoruz."
Ataman: Milli Takım'da çalışmanın hiçbir şartı olamaz
- "Çok büyük heyecan duyuyorum. Süreç çok hızlı gelişti. 1 hafta önce Orhun Ene görevden ayrıldı, Hidayet Türkoğlu görüştü. İlk aday olarak beni düşündüklerini belirtti. Şartlarımı sordu. Tek bir şey söyledim, milli takımda çalışmanın hiçbir şartı olamaz."
"Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum"
- "Sürece dahil olan her konuda destek olan Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu'na, süreci yakından takip eden, basketbolu çok seven, her türlü desteği veren ve milli takımımızın halkın gururu olmasını isteyen Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum."
- "Bizlerin görevi ay-yıldızlı bayrağı temsil etmek, cephedeki askerlerimizi, polislerimizi, halkımızı memnun etmektir. Ben iddialı bir insanım. İddiamı ortaya koyarım. Herkese şunu söylüyorum. Biz Avrupa, Dünya şampiyonalarında, Olimpiyatlar'da madalya almak için buradayız."
"Hedef büyük ama kadro da büyük"
- "Hedefimiz eylül ayındaki Avrupa Basketbol Şampiyonası. Mütevazı oldum, madalya dedim ama şampiyon olmak istiyoruz. Bu takım bu oyunculardan oluşuyorsa ve başında Ergin Ataman varsa hedef Avrupa şampiyonluğudur. Bu kadro buna layık. Hedef büyük ama kadro da büyük."