12 Dev Adam Ergin Ataman'a emanet: İmzalar atıldı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman için imza töreni düzenlendi. İddialı açıklamalarda bulunan Ataman, "Hedefimiz Avrupa şampiyonluğudur. Bu kadro buna layık. Hedef büyük ama kadro da büyük" dedi.

Abone Ol