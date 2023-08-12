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Spor

12 Dev Adam galip

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup etti.

21:44 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
12 dev adam galip.

12 dev adam galip.

Detaylar geliyor...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
#Türkiye
#İzlanda
29 dakika önce
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