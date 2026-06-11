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12 Dev Adam'ın 2027 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı

12 Dev Adam'ın 2027 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı

18:4111/06/2026, Perşembe
AA
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12 Dev Adam'ın 2027 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı.
12 Dev Adam'ın 2027 Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı.

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda yer alan milli takım, 2 Temmuz Perşembe günü Bosna Hersek'e konuk olacak. Ay-yıldızlılar, 6 Temmuz Pazartesi günü ise İsviçre'yi ağırlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman'ın yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Emre Melih Tunca, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğit Arslan, Yiğit Onan, Yiğitcan Saybir.



#A Milli Basketbol Takımı
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