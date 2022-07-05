12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

Son olarak Büyük Britanya'yı 85-71 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turu I Grubu'nda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile eşleşti.

I Grubu’nda yer aldık

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus’un organizasyondan ihraç edilmesi sonucunda Türkiye ile birlikte Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükselmişti. Basketbol takımımız, A Grubu’nda oynanan karşılaşmalar sonucunda ise Letonya, Belçika ve Sırbistan I Grubu’nda yer aldı.

İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

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🇹🇷A Milli Erkek Basketbol Takımımız, #FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu’nda mücadele edecek.



İşte rakiplerimiz ve maç programımız 👇 pic.twitter.com/twbUySNcc3 — TRT Spor (@trtspor) July 5, 2022