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12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor

12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor

15:554/03/2025, Salı
IHA
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A Milli Basketbol Takımı’nın FIBA EuroBasket 2025’teki rakipleri 27 Mart’ta belli olacak
A Milli Basketbol Takımı’nın FIBA EuroBasket 2025’teki rakipleri 27 Mart’ta belli olacak

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası kura çekiminin tarihi belli oldu. A Milli Basketbol Takımı’nın FIBA EuroBasket 2025’teki rakipleri 27 Mart’ta belli olacak.

A Milli Basketbol Takımı’nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’ndaki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 27 Mart Perşembe günü yapılacak. Letonya’ın başkenti Riga’da organize edilecek kura çekimi TSİ 16.00’da başlayacak. Ay-yıldızlıların da mücadele edeceği organizasyona toplam 24 ülke katılacak.


Avrupa Şampiyonası’nın grup aşaması, Finlandiya’nın Tampere, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limassol, Polonya’nın Katowice ve Letonya’nın Riga şehirlerinin ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvanın final aşaması ise Riga’da oynanacak.


Letonya’da gerçekleşecek kura çekimi FIBA’nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kuranın ardından 24 takım, 6 takımdan oluşan dört gruba ayrılacak.


Kura çekimi öncesi takımların torbalara dağılımı şöyle:

1. Torba:
Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya
2. Torba
: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan
3. Torba
: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya
4. Torba
: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, İsrail
5. Torba
: Belçika, Bosna-Hersek, Estonya, Büyük Britanya
6. Torba:
İsveç, İzlanda, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi
#12 dev adam
#FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası
#A Milli Basketbol Takımı

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