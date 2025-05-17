1299 Bilecik Spor'dan farklı başlangıç

U15 Türkiye Şampiyonası'nın 1’inci kademe müsabakalarının Eskişehir etabında 6 takım katıldı. Yapılan kura çekimlerinde A ve B gruplarında 3’er takım yer aldı. A Grubu'nda Ankara temsilcisi Elmadağ Gücüspor, Bilecik temsilcisi 1299 Bilecik Spor ve Uşak temsilcisi Bölmespor yer aldı. B Grubu'nda ise; Ankara temsilcisi Eryamanspor, Afyonkarahisar temsilcisi Ege Gençlikspor ve Kütahya temsilcisi Balkan Termikspor yer aldı.