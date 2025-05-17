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1299 Bilecik Spor'dan farklı başlangıç

1299 Bilecik Spor'dan farklı başlangıç

12:0817/05/2025, Cumartesi
IHA
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1299 Bilecik Spor takımının zafer pozu
1299 Bilecik Spor takımının zafer pozu

1299 Bilecik Spor, Eskişehir’de düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonası'nın ilk maçında Uşak Bölmespor’u 6-1 mağlup etti.

U15 Türkiye Şampiyonası'nın 1’inci kademe müsabakalarının Eskişehir etabında 6 takım katıldı. Yapılan kura çekimlerinde A ve B gruplarında 3’er takım yer aldı. A Grubu'nda Ankara temsilcisi Elmadağ Gücüspor, Bilecik temsilcisi 1299 Bilecik Spor ve Uşak temsilcisi Bölmespor yer aldı. B Grubu'nda ise; Ankara temsilcisi Eryamanspor, Afyonkarahisar temsilcisi Ege Gençlikspor ve Kütahya temsilcisi Balkan Termikspor yer aldı.


A Grubu'nda yer alan Bilecik temsilcisi 1299 Bilecik Spor ilk maçta Abdurrahman Temel Futbol Sahası’nda Uşak Bölmespor ile karşı karşıya geldi. 35’er dakikadan iki devreli maçta 1299 Bilecik Spor, Yağız Efe Güler’in 3, Sıddık Onat, Göktuğ Koyun ve Efe Kaya’nın birer golüyle maçı 6-1 kazandı.


1299 Bilecik Spor gruptaki ikinci maçını bugün Elmadağ Gücüspor ile yapacak.




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