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Spor

15 yaş altı Badminton millilerimiz Balkan Şampiyonu oldu

Bulgaristan’da düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası’nda, Bergama Belediyesi Spor Kulübü’nün 2 sporcusu Erdal Mert Demirhan ve Deniz Baran Karaman’ın içinde olduğu Milli Takımımız 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Milli Takımı, Balkan Şampiyonu oldu.

13:04 - 11/12/2023 Pazartesi
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15 yaş altı Badminton millilerimiz Balkan Şampiyonu oldu.
15 yaş altı Badminton millilerimiz Balkan Şampiyonu oldu.

8-10 Aralık 2023 tarihlerinde Bulgaristan’ın Parvomay kentinde yapılan 15 Yaş Altı Balkan Şampiyonası’ndan şampiyon olarak dönen Bergama Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Çift Erkekler Müsabakası’nda, ikinciliği alarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

"Badminton takımımız başarıdan başarıya koşuyor"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Yıllardır başarıdan başarıya koşan Bergama Belediyesi Spor Kulübümüzün Badminton Takımımızı tebrik ediyorum. Türkiye Badminton Milli Takım ve Bergama Belediyesi Spor Kulübü sporcularımız Erdal Mert Demirhan ve Deniz Baran Karaman yıllardır başarılarıyla bizi gururlandırıyorlar. Tarih ve Kültür kenti olma sıfatımıza Spor Kenti sıfatını da artık eklediğimizi belirtmek istiyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz biz olduğumuz sürece var olacak. Bergama Belediyesi Spor Kulübümüzün tüm branşlarına ve şehrimizdeki amatör kulüplere desteklerimizle kentimizdeki spor aktivitelerini ve organizasyonlarını her gün artırıyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, şehrimizi bir üst çıtaya çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor. Sporun her dalında gördüğümüz başarılar, aldığımız madalyalarla gençlerimiz başarıdan başarıya koşuyor. Belediye olarak tüm sporcularımız ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Bergama’nın adını Balkanlarda da altın harflerle yazdıran sporcularımızı ve hocalarını tebrik ediyorum."

#Badminton
#Hakan Koştu
#Bergama
#Bulgaristan
#Erdal Mert Demirhan
#Deniz Baran Karaman
11 dakika önce
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