15 yaş altı Badminton millilerimiz Balkan Şampiyonu oldu.

"Yıllardır başarıdan başarıya koşan Bergama Belediyesi Spor Kulübümüzün Badminton Takımımızı tebrik ediyorum. Türkiye Badminton Milli Takım ve Bergama Belediyesi Spor Kulübü sporcularımız Erdal Mert Demirhan ve Deniz Baran Karaman yıllardır başarılarıyla bizi gururlandırıyorlar. Tarih ve Kültür kenti olma sıfatımıza Spor Kenti sıfatını da artık eklediğimizi belirtmek istiyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz biz olduğumuz sürece var olacak. Bergama Belediyesi Spor Kulübümüzün tüm branşlarına ve şehrimizdeki amatör kulüplere desteklerimizle kentimizdeki spor aktivitelerini ve organizasyonlarını her gün artırıyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, şehrimizi bir üst çıtaya çıkarmak için çalışmalarımız sürüyor. Sporun her dalında gördüğümüz başarılar, aldığımız madalyalarla gençlerimiz başarıdan başarıya koşuyor. Belediye olarak tüm sporcularımız ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Bergama’nın adını Balkanlarda da altın harflerle yazdıran sporcularımızı ve hocalarını tebrik ediyorum."