2. Lig’de nefes kesen karşılaşma: Altınordu iki kez geriye düştü maçı 3-2 kazandı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28'inci hafta mücadelesinde Altınordu, İzmir derbisinde konuk olduğu Altay'ı 2 kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Altaylı taraftarlar maç sonunda Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ı istifaya davet etti.