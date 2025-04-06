20. Uluslararası Runtalya Maratonu sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Antalya Valiliğinin koordinasyonunda ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Turset Project Management tarafından 2006'dan bu yana düzenlenen maraton; profesyonelleri, amatörleri, markaları ve sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında buluşturdu. Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden startı verilen yarışlarda sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Onur konuğu olarak katıldığı organizasyonda 10 kilometre kadınlarda birincilik elde eden ünlü İngiliz atlet Paula Radcliffe, daha önce Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da bulunduğunu ancak Antalya'ya ilk kez geldiğini söyledi.

Antalya'yı çok beğendiğini belirten Radcliffe, "Antalya'ya misafirperverliği için teşekkür ederim. Herkes çok iyi yarıştı. Dün gerçekleşen çocuk yarışında da çok eğlendim. Muhteşem bir şehir. Burada herkes çok arkadaş canlısı. Kaleiçi'nde dolaştık, insanlar çok ilgi gösterdi. Çok keyifli, iyi organize edilmiş bir yarıştı. Bütün insanlar diğer şehirlerden ve ülkelerden katılıyor, insanların ilgisi çok güzeldi." diye konuştu.