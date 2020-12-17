2020 yılının en iyi futbolcusu FIFA tarafından açıklandı

Futbolseverlerin merakla beklediği ödül sahibini buldu. Bayern Münih ile muhteşem bir sezon geçiren Robert Lewandowski, 2020 yılının en iyi futbolcusu seçildi.

Polonyalı forvet ödülün sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti ve kulübüyle unutulmaz bir sezon yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin de yılın en iyi futbolcusu oylamasında kimleri tercih ettiği ortaya çıktı;

Cristiano Ronaldo'nun en iyiler oylamasında kullandığı oylar;



🥇 Lewandowski

🥈 Messi

🥉 Mbappe



Lionel Messi'nin en iyiler oylamasında kullandığı oylar;



🥇 Neymar

🥈 Mbappe

🥉 Lewandowski https://t.co/2kCBdab9nz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 17, 2020