UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

2020 yılının en iyi futbolcusu FIFA tarafından açıklandı

‘FIFA Yılın Futbolcusu’ ödülünü Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih’in Polonyalı forveti Robert Lewandowski kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Fotoğraf: LUKAS BARTH-TUTTAS / POOL

Futbolseverlerin merakla beklediği ödül sahibini buldu. Bayern Münih ile muhteşem bir sezon geçiren Robert Lewandowski, 2020 yılının en iyi futbolcusu seçildi.

Polonyalı forvet ödülün sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti ve kulübüyle unutulmaz bir sezon yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin de yılın en iyi futbolcusu oylamasında kimleri tercih ettiği ortaya çıktı;

2020 yılının en iyi golü ödülü Tottenham'ın yıldızı Son'a verildi
2020 yılının en iyi golü ödülü Tottenham'ın yıldızı Son'a verildi

Tottenham'ın yıldız oyuncusu Heung-min Son, FIFA 2020 Puskas ödülünün sahibi oldu. Güney Koreli futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de uzun süre unutulmayacak bir gole imza atmıştı.Son, müthiş bir slalomla rakip kaleye toplu koşu gerçekleştirmiş ve müthiş bir gol atmıştı.O gün stadyumda bulunanlar uzun süre bu golü ayakta alkışlamıştı.İşte FIFA 2020 Puskas ödülünü alan gol;The 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥 of the #Puskas Award 2020...🔥 𝗛𝗘𝗨𝗡𝗚-𝗠𝗜𝗡 𝗦𝗢𝗡 🔥#FIFAFootballAwards ⚪️ #TheBest pic.twitter.com/3hOpgUSE9h&mdash; Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 17, 2020

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